“No céu tem pão?”: Desabafo de Neto gera memes e piadas na internet

A irritação do comentarista Neto com a derrota do Corinthians para a Ponte Preta gerou muitos comentários e piadas nas redes sociais. Nesta segunda-feira, no programa Os Donos da Bola, o ex-jogador atacou integrantes da diretoria e cobrou mais empenho dos jogadores alvinegros e do técnico Fábio Carille de forma bastante efusiva após a derrota do time por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro.

Além de comentários sobre os vídeos, internautas fizeram montagens baseadas no pão de forma da marca Seven Boys, usaram um vídeo antigo do humorista Renato Aragão e até mesmo substituíram uma fala do apresentador pela de Gil Away, ex-integrante do programa Hermes e Renato.

Veja os melhores memes do 'Neto Pistola' com o Corinthians

triste história do menino neto e o pão de forma pic.twitter.com/QRaJUXJQPx — Don Ariel Cabral » (@cec_tiago) 30 de outubro de 2017