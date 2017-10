Entrada de Márcio Araújo deixa torcedor do Fla desesperado com Rueda

Ih, rapaz, parece que Márcio Araújo continua longe de cair nas graças da torcida do Flamengo. Nesta quarta-feira (25), durante a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na Sul-Americana, a galera se desesperou com a entrada do volante no lugar de Everton, autor do único gol do jogo.

A câmera do SporTV, que transmitia a partida no Maracanã, flagrou o momento em que o técnico Reinaldo Rueda chamou Márcio Araújo para fazer a substituição. Ao fundo da imagem acima, repare na reação desesperada do rapaz flamenguista de óculos.

Mas a gente não vai falar só de um corneta. Confira o que o pessoal da internet disse sobre o volante rubro-negro:

Eu sou o rapaz de óculos na torcida quando vi que ia entrar Márcio Araújo pic.twitter.com/ETs5OGK3da — FLA DA DECEPÇÃO 🔴⚫ (@7will) 26 de outubro de 2017

Márcio Araújo vem aí….o torcedor me representou pic.twitter.com/zWnFojzNZk — @Recibo_CRF (@Recibo_CRF) 26 de outubro de 2017

Vendo o Márcio Araújo entrando no jogo hoje pic.twitter.com/3nFhzNVzHZ — Rômulo Carvalho (@romulocrf_) 26 de outubro de 2017

MÁRCIO ARAÚJO VAI ENTRAR, KKKKKKKKKKKKKKKKK CADA K É UMA LÁGRIMA, MEU DEUS — Klayton (@klaytongms) 26 de outubro de 2017

Márcio Araújo? Acho que só o Juninho curtiu — NAÇÃO 1895 (@nacao_1895) 26 de outubro de 2017

Kkkkkk Márcio Araújo vai entrar e eu rindo com a reação do torcedor lá atrás — Leo nardo (@leo_rmcrf) 26 de outubro de 2017

O MLK PEDINDO PRA NAO BOTAR O MARCIO ARAUJO HAHAHAHAHAHAA VAI VIRAR MEME — FLAMENGO 2MILGRAU (@Fla2MilGr4u) 26 de outubro de 2017

ATÉ O MARCIO ARAUJO TA JOGANDO COM RAÇA, ALGUEM PODE ME EXPLICAR O QUE TA ACONTECENDO? — MENGURUBU ⚫️🔴 (@Mengurubu) 26 de outubro de 2017