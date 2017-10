Futebol é esporte, mas também é diversão. O Corneta FC é um espaço para provocações, sarros e zoeiras entre torcedores do futebol brasileiro. Aqui você terá a chance de encher o saco daquele seu amigo que torce para o rival e que adora pegar no seu pé quando seu time perde. Aproveite para se divertir zoando os amigos na escola, no trabalho e nas redes sociais, mas saiba que um dia esta corneta também pode tocar no seu ouvido. Se você tem algum desenho, charge ou sugestão de zoeira, mande para gente no e-mail cornetafc@bol.com.br