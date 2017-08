De R.Gaúcho profeta a “volta, Cristóvão”: a derrota do Corinthians em memes

A primeira derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2017 já virou um prato cheio para provocações, piadas… e é claro, memes. De Renato Gaúcho a Cristóvão Borges, o revés para o Vitória rendeu provocações e transformou o nome do time paulista no assunto mais comentado do mundo na rede social Twitter.

Perdeu as piadas? Então é só dar uma olhada na lista que separamos:

Oi, Corinthians. Queria saber se tá tudo bem?! 😏 pic.twitter.com/6oRB2wCMoZ — 🇪🇪 (@brunamwernz) August 19, 2017

Arbitragem joga bem, mas Corinthians perde invencibilidade para o Vitória https://t.co/G8muSF88yf — Zéca (@zecajc) August 19, 2017

Corinthians perdeu em casa para o Vitória pic.twitter.com/qfTYvjkJv2 — Patrick ⭐ (@trickvg) August 19, 2017

Foi mal aí Corinthians 👍🔴⚪ pic.twitter.com/9luOAp29d9 — Loon Machado® (@LoonMachado) August 19, 2017

Rendam-se ao maior de todos. O Rei Leão! pic.twitter.com/2FycRP0uMY — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) August 19, 2017

Vai ser o saco de pancadas do segundo turno! kkkk pic.twitter.com/nd8AoRsRwS — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) August 19, 2017